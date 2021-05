Perugia, ferito con tre coltellate dopo una lite in un bar. L'aggressore è in fuga

Un uomo di circa 40 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia dopo essere stato ferito con tre coltellate al termine di una lite in un bar a ridosso del centro del capoluogo umbro. L'aggressore è quindi fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri.

In base a una prima ricostruzione tra i due c'è stata una lunga discussione per motivi ancora da chiarire. Poi l'uomo è stato raggiunto dalle coltellate tra l'addome e il torace. L'aggressore, probabilmente di origini straniere, è scappato. I carabinieri della compagnia di Perugia non escludono che abbia avuto un complice. Il ferito è stato portato all'ospedale di Perugia e sottoposto a intervento chirurgico. È ricoverato con riserva di prognosi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 20:38

