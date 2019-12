Botte e sigarette spente sul collo del compagno di classe: arrestati due bulli minorenni

Bimbo di 8 anni lasciato a terra privo di sensi nel bagno dai bulli, torna a casa e si uccide per la vergogna

Lunedì 30 Dicembre 2019, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, botte, pugni alla schiena e persinospente sul collo. Queste le angherie subite da un minorenne dida parte di duecoetanei. Gli aggressori sono suoi compagni di classe, ma fortunatamente gli altri alunni non hanno ceduto all'indifferenza e hanno segnalato le. Grazie all'aiuto di un insegnante, la vicenda è arrivata al dirigente scolastico ed infine alla Questura. Le indagini dellahanno portato infine all'dei due minorenni e alla misura cautelare del collocamento in comunità.Un provvedimento disposto dal gip del tribunale dei minorenni di Perugia su richiesta del sostituto procuratoreFlaminio Monteleone. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli atti diandavano avanti da circa un anno all'interno della scuola superiore di Perugia. I due bulli avevano preso di mira il compagno di classe sottoponendolo a sistematichepsicologiche e fisiche. La Questura ha sottolineato che i due bulli avevano trasformato la vita del loro compagno di classe "in un vero e proprio". Il ragazzo infatti aveva cambiato abitudini e temeva perfino di andare in bagno da solo. Le violenze, inoltre, pare si protraessero anche fuori dall'istituto scolastico.di classe hanno però deciso di reagire e tutti insieme hanno scritto al dirigente scolastico, illustrando la situazione. I protagonisti della vicenda, sia la vittima che i due bulli, sonoe hanno tutti e tre poco più di 17 anni. Uno dei due bulli, inoltre, aveva già a suo carico un'altra ordinanza cautelare emessa dal gip per iperché accusato di avere assoggettato altri ragazzi a più episodi di rapine e tentate estorsioni. Il gip ha quindi espresso la speranza che larappresenti per i due minorenni un' "occasione di riflessione".