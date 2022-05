Perugia, 21enne investita da pirata della strada: è grave

Ha investito una ragazza che attraversava la strada ed è scappato. E’ stato rintracciato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, il pirata della strada fuggito dopo aver investito una 21enne a Perugia. Si tratta di un 60enne che sarà indagato per omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Pietro Conti, davanti allo Stadio Curi.

Leggi anche > Perugia choc, bambino di un anno in ospedale in fin di vita: ipotesi maltrattamenti. La madre: «Soffocava, l'abbiamo scosso»

Secondo quanto ricostruito la giovane stava attraversando quando è stata colpita dall’auto finendo sul cofano e sbattendo al parabrezza. Nonostante la donna ferita a terra e le urla dei passanti, l’automobilista con il vetro in frantumi è ripartito dileguandosi. Ad allertare i soccorsi sono state le persone presenti al drammatico incidente. La ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso ed è ricoverata per i traumi riportati nello schianto. La dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia locale che è riuscita a rintracciare l'automobilista dopo circa due ore dall'incidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA