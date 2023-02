In crescita il numero degli scomparsi: 67 in media al giorno nel 2022, +26%

di Valeria Arnaldi

Il saluto sulla porta di casa o perfino davanti alla scuola, in quello che sembra un giorno come tanti. Poi, la scomparsa. E, per ore, giorni, settimane, a volte purtroppo per sempre, l’attesa. Stando ai dati diffusi del Viminale, sono state più di 24mila, precisamente 24369, le denunce per scomparsa in Italia nel 2022, in media 67 al giorno, con un aumento del 26,4 per cento rispetto all’anno precedente.

CHI SCOMPARE

«Si tratta di minori, adulti e anziani, che fanno perdere le proprie tracce lasciando le famiglie nell’angoscia», ha affermato il commissario straordinario del Governo per le persone sparite, prefetto Antonino Bella, presentando la relazione annuale al Viminale. In media, le segnalazioni per la scomparsa di stranieri sono 41 al giorno.

L’AUMENTO

Il 57 per cento delle denunce riguarda minorenni. Ed è proprio tra i minori che si registra un sensibile aumento di episodi, con un incremento del 47,8 per cento per gli stranieri e del 24,1 per cento per gli italiani. Cresce anche il dato degli over65, con un rialzo del 13 per cento.

I MINORI

Sono 47 al giorno, in media, le denunce per la sparizioni di minorenni, perlopiù maschi tra 15 e 17 anni. In massima parte sono stranieri: ben 36 su 47. Perlopiù si tratta di immigrati che fuggono dai centri di accoglienza per raggiungere altre regioni o perfino altri Paesi. «Il caso dei minori stranieri non accompagnati richiama all’attenzione il dramma quotidiano degli arrivi incontrollati», ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nel 2022 è stata denunciata, inoltre, la scomparsa di settanta minorenni ucraini.

I VOLONTARI

Nell’82 per cento dei casi, gli allontanamenti sono volontari. Nella gran parte degli episodi di allontanamento volontario – 80.173 su 87.229 – non è stato possibile individuare la causa del gesto. Per quasi 13.400 persone, si è trattato di un allontanamento da un istituto o da una comunità, e per poco più di 13.074 di possibili disturbi psicologici. Tra le cause, anche quelle non volontarie, come sottrazioni da parte di coniugi o congiunti. Senza dimenticare i possibili reati.

RITROVAMENTI

Aumentano le sparizioni ma, seppure lievemente, i ritrovamenti: sono stati 12.170, pari al 49,9 per cento delle denunce. Il 10 per cento dei ritrovamenti è avvenuto in ambito ferroviario e ha visto protagonisti principalmente minori. Il 75 per cento degli scomparsi viene rintracciato entro la prima settimana.

SPARITI

Dal 1974 ad oggi sono state quasi 267mila, per esattezza 266671, le denunce di scomparsa. E oltre 63mila – 63620 – le persone che non sono mai state ritrovate. Nel 2021, in appena sei mesi sono stati 7947 a scomparire e solo 3928 sono stati ritrovati. Dal 1974 ad oggi, sono scomparsi più di 136mila bambini - 136884 – e 46mila non sono mai stati ritrovati. Vite rimaste “in sospeso”, da quell’ultimo saluto di un giorno, appunto, che pareva uguale a tutti gli altri.

