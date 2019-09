Perseguita una donna: «Sono l'arcangelo Gabriele, tu sei la mia Madonna». A processo per stalking

Mercoledì 18 Settembre 2019, 18:26

Un uomo di 50 anni di Treviso è finito anei confronti di una giovane donna che aveva conosciuto pochi anni fa: ma la peculiarità della storia di C.M., queste le iniziali dell’uomo, è in ciò che ha dichiarato al giudice durante le udienze, frasi inquietanti ma ai limiti del comico.Parlando in tribunale infatti, l’uomo si è definito l’arcangelo Gabriele, e quella donna era la sua Madonna: successivamente avrebbe affermato di «essere Dio, difficile trovare un avvocato adeguato a me», con rara modestia, quando il giudice gli ha chiesto di nominare un avvocato di fiducia al posto di quello d’ufficio.L’uomo era già stato condannato dieci anni fa per aver perseguitato la stessa donna: ma dieci anni dopo è tornato a insistere con messaggi e lettere. Il 50enne avrebbe chiesto alla sua vittima di «fare sesso» perché «Dio e i santi» avevano deciso che dovevano «avere una figlia» che avrebbe poi salvato l’umanità: lei non si è scomposta e lo ha denunciato, facendolo infuriare (con minacce e ostilità alternati però a regali e mazzi di rose).Dopo il rinvio a giudizio, da arcangelo Gabriele, scrive TrevisoToday, è «salito di grado» ed è ora convinto di essere direttamente Dio. Il 50enne, in passato seguito da un centro di salute mentale, è ora a processo, ma il dibattimento è sospeso in attesa di una perizia psichiatrica richiesta dal tribunale.