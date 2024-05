Period Party, rottura di un tabù o celebrazione inutile? La festa delle mamme per la prima mestruazione delle figlie divide

di Serena De Santis

Negli Stati Uniti è in voga tra le mamme il cosiddetto Period party, una festa dedicata esclusivamente all'arrivo delle mestruazioni delle proprie figlie. Per un solo giorno, le mamme si divertono a celebrare il menarca, cucinando simpatici biscotti a forma di assorbenti (esterni e interni) o torte con decorazioni che ricordano l'utero. Un modo per far allentare la tensione alle proprie piccole e, al tempo stesso, per rompere qualche tabù.

Una moda, questa, che sembrerebbe essere arrivata anche in Italia. Sono diverse le mamme che, al giorno d'oggi, cercano di organizzare qualcosa di carino per spiegare alle figlie cosa vuol dire avere le mestruazioni, spiegandole che non bisogna provare vergogna per questo. Una festicciola che, però, non sembrerebbe essere approvata da tutte le donne.

Una moda «cringe o cute»?

Le mamme si divertono a organizzare i party delle loro bambine, pubblicando sui social le foto delle loro torte e dei loro biscotti, che fanno eco alla tradizione americana.

Ma altre, invece, non si sono trovate d'accordo. «Quando abbiamo avuto noi la prima mestruazione volevamo sotterrarci dalla vergogna - ha scritto una donna - è giusto che non sia più un argomento tabù, ma non a questi livelli». Altre, invece, hanno commentato scrivendo: «Decisamente cringe (strano)» e «cringissimo. Il menarca per una ragazzina è un momento abbastanza imbarazzante e delicato, non so come mi sarei sentita davanti a queste pagliacciate».

C'è chi, invece, ha voluto scherzare su questa nuova moda, scrivendo un commento che ha ricordato al pubblico femminile i dolori che, alcune volte, possono provocare le mestruazioni: «E pensare che io sto aspettando con ansia la menopausa».

