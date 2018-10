Perde la mamma alla stazione Termini e scoppia in lacrime: la polizia le ricongiunge

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In, nel bel mezzo della. Nella serata di lunedì gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma-Termini, nel corso del pattugliamento effettuato presso lo scalo, hanno notato una giovane donna in lacrime tra la follaperché. Ascoltata la ragazza, i poliziotti hanno appurato che le due donne, madre e figlia di nazionalità russa, avrebbero dovuto prendere il treno per Venezia.Immediatamente, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno effettuato una prima ricerca attraverso la sala operativa utilizzando i palmari in dotazione, che consentono un contatto continuo con il personale in servizio a bordo del treno. Verificato che la donna non era sul treno per Venezia, hanno contattato il desk del Frecciarossa e l'assistenza alla clientela diper verificare se la madre si fosse recata presso i loro uffici per cambiare il titolo di viaggio.Ulteriori verifiche sono state effettuate contattando le autorità consolari russe al fine di verificare se la madre li avesse contattati. Ricevuta risposta negativa non è restato altro che intensificare le ricerche della donna in stazione. Tutte le pattuglie hanno partecipato alla ricerca della persona smarrita, resa difficoltosa dalla moltitudine di astanti e passanti, riuscendo alla fine ad individuarla e a permetterle di ricongiungersi alla figlia.