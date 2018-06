Perde la fede nuziale dopo il matrimonio: la ritrovano 29 anni dopo (nello stesso posto)

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, torniamo dopo un giorno e lo ritroviamo nello stesso luogo? Pochissime, soprattutto se si tratta di un oggetto di valore, come un anello, un bracciale, una fede nuziale. Eppure in provincia di Torino, a, vicino Pinerolo, è successo qualcosa di incredibile: il protagonista è, un dentista 55enne.Enrico sposò Oriana il 3 settembre del 1989, quasi 29 anni fa: pochi mesi dopo, smarrì la sua fede proprio a Pranostino, dove l’anello si sfila dal dito e svanisce nel nulla. Era troppo buio e non riuscì a ritrovarlo, né quella sera né il giorno dopo, quando con la luce ci riprovò. Non si riusciva a capire dove fosse finito.29 anni dopo, però, una donna lo ha ritrovato, praticamente quasi nello stesso posto in cui Enrico lo aveva perso. Luisa Bertalot, una consigliera comunale, ha così condiviso su Facebook un post con la foto della fede, chiedendo di condividerla per ritrovarne il proprietario. E le condivisioni hanno fatto il miracolo: Enrico si è fatto avanti, capendo che quella fede era proprio la sua. Un vero miracolo.