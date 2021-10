Perde il controllo dell'auto e precipita in un burrone per oltre 30 metri: uomo muore sul colpo

È di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale verificatosi questa mattina a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Per cause non ancora chiarite, l'auto sulla quale viaggiava un uomo è sbandata finendo in un burrone e precipitando per oltre 30 metri. Inutile l'intervento dei medici del 118. L'uomo, infatti, è morto sul colpo. Il corpo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA