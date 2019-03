Perde il controllo e l'auto compie una paurosa carambola

Ultimo aggiornamento: 12:10

BRENDOLA - Può dirsicoinvolto la notte scorsa a Brendola, in provincia di Vicenza, poco dopo l'1, in unche poteva avere conseguenze molto gravi. Il conducente di un'Audi A3 ha perso il controllo del mezzo che è sbandato e dopo una paurosa carambola si è capottato, finendo la sua corsa a pochi metri da una vecchia casa.Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio sul posto è giunta una squadra deidi Lonigo che hanno ha messo in sicurezza il mezzo e aperto una porta dell’Audi A3 (che era rimasta incastrata) facendo venir fuori il conducente, rimasto praticamente illeso. L’automobilista è stato comunque controllato dal personale del Suem 118, nel frattempo giunto sul posto con un 'ambulanza. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri di Brendola.