Venezia, cade dentro il canale ma riesce a salvarsi prima che l'auto si inabissi Foto

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita nel canale. Ma poi ha mantenuto la freddezza e la lucidità necessarie per riuscire a liberarsi della cintura di sicurezza, aprire la portiera e abbandonare la vettura prima che questa affondasse.

È successo ad una donna alla guida di una Dacia oggi, nel pomeriggio di giovedì 16 giugno, nella località di Sette Sorelle di San Stino di Livenza, comune nell'area metropolitana di Venezia. La notizia l'ha riportata il sito del Gazzettino.

La strada in quel punto costeggia il canale e l'auto, per cause ancora da accertare, è finita in acqua sprofondando dopo poco. La donna alla guida è riuscita però a salvarsi da quella che sarebbe stata una morte per annegamento riportando solo lievi ferite.

Avvisati subito i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco con il soccorso stradale per rimuovere l'auto affandate nelle acque torbide del canale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA