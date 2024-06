Perché usiamo la matita copiativa? Tradizione italiana, ma non solo: qual è il vero motivo

di Redazione web

Elezioni europee in corso, ma anche amministrative in corso. Milioni di italiani sono al voto in queste ore e fino alle 23 di stasera. File, schede e cabine. Qualsiasi partito si voti, in qualunque parte d'Italia, la costante è una: l'uso della matita copiativa. Ma non basterebbe una normale penna o matita? In Italia no. Scopriamo perché.



La scelta di usare da oltre settant'anni una matita copiativa è solo in piccola parte legata alla tradizione: si tratta principalmente di uno strumento utile per ridurre la falsificazione delle schede. Il fatto di essere indelebile le permette di essere molto più sicura di una normale matita e, allo stesso tempo, impedisce di vedere il nostro voto quando la scheda è piegata – a differenza dell'inchiostro delle penne che potrebbe essere visibile anche con il foglio piegato.

Il «segreto» della matita

La caratteristica principale della matita copiativa è la sua capacità di lasciare un segno indelebile sulla scheda elettorale. Questo è possibile grazie alla particolare composizione della mina: al suo interno, oltre alla grafite e all'argilla, vengono inseriti dei pigmenti derivati dall'anilina – come il blu di metilene o il violetto di metile. Questi sono presenti nella mina in una percentuale variabile tra il 25 e il 50% (a seconda del produttore) e, se si prova a cancellarli, lasciano sul foglio una traccia colorata ben riconoscibile, vanificando il tentativo di manomissione.







Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA