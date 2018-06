Maxirissa a bottigliate tra africani dopo Tunisia-Inghilterra: panico a Pisa tra ragazzi e turisti

Noi italiani ed europei in generale, ma anche gli abitanti die non solo, siamo abituati in un certo modo: se e quando vogliamo partire e andare in vacanza - o per cercare lavoro - in un Paese straniero, ci basta prenotare un aereo, o al massimo chiedere un visto turistico, che ci viene quasi sempre concesso.Per questo motivo una delle domande più gettonate,, è questa: perché anziché imbarcarsi su carrette del mare fatiscenti e pagando fior di denari agli scafisti, non prenotano un aereo? La risposta l’ha fornita Claudia Torrisi su Vice ed è molto più semplice di quanto non crediate. Chi arriva per esempio da un Paese africano e, con un reddito alto e un pacchetto vacanze prenotato, non avrà problemi ad avere il visto: ma al contrario, chi non ha un lavoro o ha un reddito basso e chiede un visto turistico per l’Italia per andare a trovare un amico o un parente,In altre parole, per chi va via dall'Africa per cercare una vita migliore in Italia o in Europa, non ha problemi di solito a spendere cifre più o meno alte per il viaggio: spesso le traversate del Mediterraneoche vanno a finire nelle mani degli scafisti e della criminalità che gestisce questo tipo di viaggi. Dunque se non fosse così difficile avere un visto turistico europeo, è verosimile che le migliaia di migranti che giungono nel nostro Paese (per poi spostarsi altrove in Europa) userebbero l'aereo e non più i barconi. E non è detto che, per via aerea, la destinazione sarebbe il nostro Paese...