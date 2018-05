Mafia, 100 passi lunghi 40 anni: il 9 maggio 1978 ucciso Peppino Impastato

Il fratello di Peppino Impastato accusa: «I politici fanno i casti e puri, ma le cosche prosperano»

«I miei occhi giacciono/in fondo al mare/nel cuore delle alghe/e dei coralli», scrive in una poesia Peppino Impastato, assassinato per le denunce contro Cosa Nostra. Quarant'anni fa. Era la notte del 9 maggio 1978. Peppino viene ucciso, come si chiarirà anni dopo, su ordine di Gaetano Badalamenti, Tano Seduto come lo chiamava in radio. Ma la morte non basta al capomafia. Il cadavere è usato per inscenare un attentato, in cui lui, vittima, viene fatto passare come attentatore suicida.L'uccisione, inizialmente, passa quasi inosservata. Lo stesso giorno viene, infatti, ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro e sui giornali non c'è spazio per quella che sembra la storia di un attentatore suicida. Sarà l'impegno del fratello di Peppino, Giovanni, e di sua madre Felicia a far emergere la verità e a far incriminare, anni dopo, Badalamenti. Intanto, Peppino la storia l'ha già cambiata. Perché, nato a Cinisi, in provincia di Palermo, da una famiglia mafiosa, si è messo contro il sistema. Nel 1977 ha fondato Radio Aut per denunciare i mafiosi di Cinisi e Terrasini. Nel 78 si è candidato con Democrazia Proletaria alle elezioni provinciali: sarà eletto al Consiglio Comunale dopo la morte. A portare avanti la sua battaglia sarà la famiglia. E non solo. Dal 2005 il cuore delle attività è nella Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.Molti gli eventi per il quarantesimo anniversario. Mercoledì, si terrà il corteo da Radio Aut fino alla Casa Memoria, tra Terrasini e Cinisi. Chiuderà la giornata, il collegamento con i genitori di Giulio Regeni e il loro legale. Numerose le mostre nei luoghi della storia di Impastato, come I diritti negati all'ex Casa Badalamenti. Appuntamenti sono previsti in tutta Italia, dalla proiezione de I cento passi, con concerto di Cisco Bellotti a Roma, all'esposizione la voce di Impastato - Volti e parole contro la mafia a Udine. Senza dimenticare il progetto per le scuole, che del titolo fa appello: 40 anni senza Peppino Impastato. Azioniamo la Memoria.riproduzione riservata ®