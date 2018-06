Al momento tali voli non risultano ancora programmati

, fa sapere lo scalo di Bologna. Idem Trapani e Verona, mentre Lumiwings, la società di noleggio, nega di avere rapporti commerciali con PeopleFly.Ma chi c’è dietro? L’azienda ha sede a Cagliari, non è una compagnia aerea ma un ‘broker’ ce realizza voli charter noleggiando jet, mentre lamministratore delegato, spiega il Corriere, sarebbe, già nel mirino dell’Enac qualche anno fa (2014-2015): all’epoca erano stati infatti pubblicizzati dei voli da Cagliari a varie destinazioni, tra cui Medjugorje, anch’essi voli fantasma, e Caldart era stato diffidato dall'Enac.L'Enac, in seguito a queste segnalazioni, «ha avviato immediati accertamenti per verificare se la società PeopleFly, e i vettori che avrebbero dovuto operare i voli con tale società, abbiano rispettato il Regolamento comunitario numero 261 del 2004 in materia di assistenza e informazioni ai passeggeri in caso di cancellazione del volo. Sono, inoltre, in corso ulteriori approfondimenti riguardo ai rapporti commerciali tra i vettori aerei e la società PeopleFly che commercializza i voli sul proprio sito web».L'Enac, conclude la nota, «formalizzerà a breve la segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per l'avvio della procedura di segnalazione di pubblicità ingannevole e per la condotta non trasparente nei confronti dei consumatori. Si invitano pertanto i passeggeri a prestare la massima attenzione e ad acquisire ulteriori informazioni prima di procedere con l'acquisto di biglietti sul sito Peoplefly.it».