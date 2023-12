di Alessandra Severini

Dopo giorni di rinvii la manovra viene finalmente approvata in Commissione al Senato. Ora il testo è atteso domani a Palazzo Madama: il voto di fiducia fissato per venerdì 22, per poi passare alla Camera dal 27 ed essere approvato entro il 30.

PENSIONI. Dopo le proteste, il governo ha corretto la stretta sulle pensioni per il personale sanitario, degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e dei maestri. Saranno salvi i diritti acquisiti al 31 dicembre 2023 e non saranno toccate le pensioni di vecchiaia, mentre resteranno penalizzate quelle anticipate.

SUPERBONUS. Nessuna proroga per il Superbonus. Il vicepremier Tajani ha spiegato che si lavora ancora ad una breve proroga per i condomini, ma la soluzione potrebbe finire nel Milleproroghe.

SMART WORKING. Salta anche la proroga dello smart working per i dipendenti pubblici fragili, dopo la bocciatura dell’emendamento dell’opposizione che spostava la scadenza dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024.

VIOLENZA SU DONNE. È stato approvato all’unanimità l’emendamento delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne: dai centri antiviolenza al reddito di libertà fino alla formazione degli operatori.

PONTE SULLO STRETTO. Rimodulazione delle risorse per il progetto del Ponte sullo Stretto, con una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi.

EMERGENZA CASA. Stanziamento di 100 milioni di euro per contrastare il disagio abitativo. Le risorse, spiegano al ministero dell’Economia, verranno utilizzate per elaborare modelli sperimentali di edilizia residenziale pubblica.

AFFITTI BREVI. La cedolare secca sugli affitti brevi aumenta al 26% a partire dal secondo immobile. Sul primo immobile, che sarà indicato in dichiarazione dei redditi, resta l’aliquota al 21%.

DISABILI. Cresce la dotazione del fondo per l'Alzheimer e le demenze e del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

FORZE DELL’ORDINE. Uno stanziamento pluriennale andrà a finanziare gli aumenti medi dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa.

RISCHIO TERZA RATA PER L'IMU. La manovra dà più tempo ai Comuni ritardatari per fissare le aliquote Imu. Si tratta di 200 amministrazioni locali che solo per quest'anno avranno tempo fino al 15 gennaio 2024 per pubblicare le delibere. Per i cittadini c’è il rischio di dover pagare anche una terza rata Imu a febbraio.

