Pensioni d'oro: decisa la soglia oltre la quale scatta il contributo

Venerdì 26 Ottobre 2018

Un nuovo contributo di solidarietà sulleche superano i. Tramontata l'idea del ricalcolo contributivo degli assegni d'oro, la maggioranza giallo-verde si sta orientando su una riedizione del prelievo, messo in campo più volte negli anni della crisi. Questa nuova versione del taglio delle pensioni d'oro dovrebbe arrivare come emendamento alla manovra, visto che bisogna evitare (come fu il caso del contributo voluto dal governo Monti) di incappare nell'illegittimità costituzionale.Circa 30mila gli italiani che percepiscono i maxi-assegni. L'idea sarebbe quella di modularlo su diversi scaglioni. La soglia, assicura la Lega, sarà quella dei 4.500 euro netti (circa 90mila euro lordi, che corrisponderebbe a un assegno 14 volte il minimo). Cifra da raggiugere: 1 miliardo in tre anni. (M.Fab.)