Pensioni di aprile pagate in anticipo: «Dal 26 marzo in ordine alfabetico». IL CALENDARIO

Lequesto mese e anche nei mesi successivi saranno: un cambiamento legato alla pandemia di coronavirus, perché per evitare problemi di assembramento: chi dovrà ricevere la pensione direttamente nel proprio ufficio postale non dovrà fare troppa fila, e negli stessi non dev’esserci troppa confusione.La divisione per i pagamenti delle pensioni sarà infatti in rigoroso ordine alfabetico, a partire. Per quanto riguarda la mensilità di maggio, verrà pagata tra il 27 e il 30 aprile, quella di giugno tra il 26 e il 30 maggio. Queste date riguardano ovviamente chi ritira la pensione in contanti, mentre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution avranno l’accredito il 26 marzo. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai Postamat.Giovedì 26 marzo A-BVenerdì 27 marzo C-DSabato 28 marzo E-F-G-H-I-J-KLunedì 30 marzo L-M-N-OMartedì 31 marzo P-Q-RMercoledì 1° aprile S-T-U-V-W-X-Y-Z