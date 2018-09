Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Orrore ain Campania dove, in nottata, una vedova di 74 anni sarebbe stata violentata da unLa donna ha chiamato il 113 subito dopo l'aggressione, poi è stata ricoverata in clinica a Castel Volturno, dove è tutt'ora sotto osservazione. Agli agenti ha riferito di essere stata stuprata da un uomo di nazionalità straniera. In casa della donna laha trovato diverse tracce ematiche.L'anziana, al momento dell'arrivo in ospedale, era in forte stato confusionale. Secondo quanto trapelato non è in pericolo di vita. Indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone.