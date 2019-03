Pensionata di 80 anni ruba un pezzo di formaggio al supermercato: portata in questura e denunciata​

Denunciata per furto una pensionata di 80 anni per aver rubato un pezzo di formaggio dagli scaffali del market. Un’incredibile vicenda quella accaduta ieri a Mussoi, dove una donna bellunese è stata portata in Questura dalla pattuglia delle Volanti della polizia. Accompagnata come un criminale qualunque e denunciata.



Certo gli agenti delle Volanti di Belluno, diretti da Michele Natalicchio, avrebbero preferito pagare la merce per la donna e chiudere il caso senza denuncia. Ma la politica del supermercato, il Kanguro, è quella di sporgere sempre querela nei confronti di chi ruba. Un ragionamento che non fa una piega, ma che ieri si è scontrato con un’eccezione non da poco. La nonnina, come racconta Il Gazzettino, ha ammesso di aver preso il pezzo di formaggio raccontando però anche che con la pensione fatica ad arrivare a fine mese. Ciò nonostante, ai poliziotti non è rimasto altro che denunciarla per furto. © RIPRODUZIONE RISERVATA