Pensionata legata e morta di freddo: fermato il figlio

Svolta nel giallo della morte di, la donna di 71 anni morta di freddo lo scorso 6 febbraio in una casa vicino ad(Alessandria) dopo essere stata legata per i polsi: i carabinieri hannoil, Mauro Traverso, 46 anni, per omicidio e sequestro di persona. Era stato lui a chiamare i soccorsi.LEGGI ANCHELa Fabbri era stata ritrovata dai soccorritori del servizio 118 in una casa abbandonata, circondata dalla neve caduta copiosamente nei due giorni precedenti, in una frazione di Arquata Scrivia, al confine tra il Piemonte e la Liguria. A dare l'allarme era stato il figlio che raccontò di avere ritrovato la madre con i polsi legati, semicosciente, distesa su una brandina accanto all'ingresso.L'autopsia certificò che la donna era deceduta per arresto cardiaco dovuto a ipotermia. Secondo le prime informazioni, Traverso è un consumatore di stupefacenti.