Pedone investito da un'auto pirata, muore ex finanziere

Un uomo di 61 anni è morto investito nei pressi del distributore di benzina sulla Statale 80 nel territorio comunale di Pizzoli (L'Aquila). La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto il 118 e il personale Anas per la gestione della viabilità.

La vittima è un finanziere in pensione. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.. L'auto non si è fermata a prestare soccorso. Sono in corso indagini. Sul posto carabinieri e 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA