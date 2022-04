Pedone chiede a un'auto di rallentare: scendono in quattro e lo pestano a sangue

Aggressione folle a Mestre. In quattro hanno picchiato selvaggiamente un uomo di 52 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. L'uomo aveva fatto cenno all'automobilista di rallentare, ma le cose non sono andate come si sarebbe aspettato. Dall'auto, infatti, sono scesi quattro uomini che lo hanno pestato a sangue. I responsabili dell'aggressione, avvenuta domenica 3 aprile, sono stati identificati.

Rintracciato il proprietario della vettura, gli inquirenti sono risaliti anche ai complici. I poliziotti delle volanti hanno ascoltato le testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena e, sulla base dei loro racconti, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

«Alle prime segnalazioni dei cittadini, ha fatto seguito un'attività di indagine utilizzando anche il sistema di videosorveglianza, implementato durante la giunta del Sindaco Luigi Brugnaro. È stato Rintracciato il proprietario, originario da fuori regione». A darne notizia è l'assessora alla Sicurezza del Comune di Venezia, Elisabetta Pesce. «Al concittadino mestrino arrivi la solidarietà dell'intera città - ha proseguito - andrò personalmente ad incontrarlo nei prossimi giorni. Fatti del genere non posso essere tollerati e l'impegno di tutte le forze dell'ordine è massimo, con un grande lavoro di squadra».

COSA È ACCADUTO

Quattro uomini hanno picchiato selvaggiamente un uomo di 52 anni solo perché aveva fatto loro cenno di rallentare: è successo nel pomeriggio di domenica 3 aprile nei pressi del passaggio pedonale davanti alla piscina del centro.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il pedone avesse cominciato ad attraversare sulle strisce, quando ha visto arrivare un'auto a gran velocità. Per il malcapitato pedone è bastato fare un segnale che invitava a rallentare per far scatenare la violenta reazione. Dal veicolo sono scese quattro persone che hanno cominciato a picchiare violentemente l'uomo, rimasto a terra sanguinante e semi-incosciente. Poi gli aggressori sono fuggiti, mentre la vittima è stata soccorsa dal 118.



