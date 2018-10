Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sceglie di sottoporsi allaper non fare più del. Dopo aver scontato 10 anni di prigione, di cui 6 in clinica psichiatrica, per violenze sessuali su minori, un pedofilo si è raccontato a Quarta Repubblica, dove ha ammesso di aver scelto volontariamente la castrazione chimica.«Non volevo fare più vittime», ha confessato, «I miei amici mi dicevano che ero sempre nervoso: pensavo solo al sesso. Da quando ho iniziato la terapia, sto meglio». L'uomo è stato arrestato per tre volte per lo stesso reato, era una forma di dipendenza che però faceva del male a dei poveri inncenti, oltre che a se stesso.La testimonianza di quest'uomo si inserisce in un dibattito politico molto acceso in merito al tema della castrazione chimica, appunto, dove i sostenitori parlano di una tutela dell'incolumità altrui e non di una punizione. Il primario di urologia dell’Università Federico II di Napoli, prof Vincenzo Mirone specifica che è una terapia che va ripetuta nel tempo e che può avere anche effetti collaterali.