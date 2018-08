Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Nessuna vendetta e nessun rancore». Lo dice l'ex Nunzio in Usa,in unarilasciata al giornalista Aldo Maria Valli per il suo blog.«Forse perché sono ingenuo e portato a pensare sempre il bene per le persone - dice Viganò - ma soprattutto riconosco che è un dono che mi ha fatto il Signore,o di rancore in tutti questi anni in cui sono stato messo alla prova da tante calunnie e falsità sul mio conto. Come ho scritto all'inizio della mia testimonianza, avevo sempre creduto che la gerarchia dellaavrebbe trovato in se stessa le risorse per sanare tanta corruzione».«Ho parlato perché oramai la corruzione - è la versione dell'ex Nunzio - è arrivata ai vertici della gerarchia della Chiesa. Mi rivolgo ai giornalisti: perché non chiedono che fine ha fatto la cassa di documenti che, l'abbiamo visto tutti, fu consegnata a Castelgandolfo da Papa Benedetto a?».Sul fatto che venne tirato in ballo sul caso Vatileaks, Viganò risponde: «Io il corvo? Come avete visto con la mia testimonianza, sono solito fare le cose alla luce del sole! Io all'epoca da tempo ero a Washington e certo avevo altro a cui pensare». Altra annotazione che è stata fatta sui media riguarda un suo presunto rancore per non essere diventato cardinale. «Posso affermare con tutta sincerità davanti a Dio - replica l'ex ambasciatore vaticano - di aver di fatto rinunciato ad essere cardinale».