ROMA - «Ancora una volta trovo sconcertante che un pedofilo violentatore recidivo venga condannato a soli nove anni di carcere per aver violentato due bimbe di sei anni, di cui una oltre tutto affetta da sindrome di Down. La sentenza del tribunale di Milano, come altre sentenze negli ultimi tempi, è troppo mite e non tiene conto del dramma che per tutta la vita si porteranno dietro queste vittime».



Lo afferma il una nota Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. «Questo pedofilo - ricorda inoltre l'esponente leghista - era già stato condannato per reati sessuali nel 2013 e dopo la scarcerazione aveva seguito un percorso terapeutico specifico eppure è tornato a colpire, a violentare delle bimbe. Questo caso, come quello dello stupratore seriale condannato a Genova a 8 anni per venti casi di violenza sessuale, scarcerato e tornato a colpire sempre a Milano nello scorso mese di settembre, dimostrano che per questi 'malatì, questi orchi, non bastano il carcere e altre misure restrittive ma serve la castrazione, quella chimica per evitare le recidive e quella chirurgica per evitare che da stupratori diventino anche assassini». «Se vogliamo evitare altre vittime di questi orchi - conclude - dobbiamo votare al più presto la mia proposta di legge per introdurre la castrazione chimica, e quella chirurgica nei casi più gravi, nel nostro ordinamento».

