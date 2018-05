Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mobilità sostenibile e intermodale, soluzioni smart per la sosta e sharing mobility. Sono i temi affrontati nella seconda e ultima giornata di lavori di Pdays, l’evento biennale organizzato da AIPARK-Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità, alla Stazione Leopolda di Firenze.In Italia, seppure in ritardo rispetto al resto d’Europa, aumenta la domanda di veicoli elettrici, anche se la carenza di infrastrutture di ricarica rallenta la crescita del settore. Nella sessione di dibattito sul tema sono state illustrate nuove opportunità di business per i gestori delle aree di parcheggio che, oltre a fornire energia agli utenti, grazie alla tecnologia V2G, potrebbero trattenerne una quota per reimmetterla nella rete. Altre sessioni di dibattito sono state dedicate alla mobilità integrata, al ruolo delle stazioni ferroviarie come hub intermodali, e dei parcheggi come aree per i servizi. E ancora il car sharing, che da tre anni vive una stagione di crescita esponenziale, la digitalizzazione, la riqualificazione dei parcheggi esistenti e una carrellata di esperienze gestionali.Un programma congressuale denso, che ha visto succedersi, al tavolo dei relatori, circa quaranta tra tecnici, esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese provenienti da tutta Europa.Le conclusioni sono state affidate ai vertici di AIPARK: “Sono molto soddisfatto, per la partecipazione e la qualità degli interventi” ha dichiarato Laurence A. Bannerman, segretario generale di AIPARK e presidente di Epa “vogliamo continuare su questa strada perché c’è ancora molto da fare”. “Due giorni di lavoro e dialogo, ma sempre all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione. Questo mi riempie di orgoglio” ha aggiunto il presidente AIPARK, Massimo Vernetti.Pdays – Mobilità e sosta rinnova l’appuntamento al 2020 per la terza edizione.