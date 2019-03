Asl, rubati i pc con i dati dei cardiopatici. I medici: "Restituite i computer, pazienti a rischio"

I ladri fanno irruzione nella palazzina Asl di Tricase, portano via la cassaforte con i soldi e i pc con i dati medici centinaia di pazienti a rischio. Scatta subito l'emergenza sanitaria con i medici specialisti del Distretto che lanciano un appello ai ladri: "Vi chiediamo di restituirci con urgenza i computer contenenti cartelle cliniche da cui dipende anche la vita dei pazienti. Un pc contiene i dati di 2.300 referti di Cardiologia, ma soprattutto c'è un altro pc rubato dove sono contenuti i dati di circa 460 pazienti con scompensi cardiaci e che sono indispensabili per la cura delle persone". L'appello è di Giuseppe Guida, dirigente del Distretto, e di Paola De Paolis specialista di Cardiologia. Purtroppo, di queste cartelle cliniche e di questi dati - anche per una questione di recente trasferimento di tecnologie - non c'è una copia. Da qui, appunto, la gravità della situazione.



La cassaforte, divelta e portata via dai ladri, conteneva circa 1.400 euro: soldi dei versamenti del ticket delle giornate di lunedì e di martedì. I ladri sono riusciti a dissinnescare il sistema di allarme del Distretto sanitario di Tricase situato in zona "Draghi", sulla strada per Montesano.