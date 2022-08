Tragedia sfiorata durante la processione in Calabria: portatore cade sotto la statua del santo VIDEO

La tradizionale festa di San Salvatore a Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, si sarebbe trasformata in tragedia se non fosse stato per la prontezza di riflessi dei fedeli che hanno evitato il peggio.

"Gara di mangiatrici di banane" alla Festa degli uomini, la petizione per fermarla: «È sessista»

Calci e pugni perché chiedeva la paga, indagini per lesioni e minacce. «Per Beauty boom di offerte di lavoro»

La processione per San Salvatore

Domenica 7 agosto, come da tradizione, per le strade del paese sono state portate in processione le statue di San Salvatore, santo patrono, e di Maria Addolorata. Il rituale prevede che durante la "Curnfrunta" le due statue siano portate in processione a spalla con un passo sempre più veloce in quella che assomiglia, man mano, sempre più a una corsa fino all'incontro con Gesù risorto.

La caduta accidentale

Proprio nel momento in cui il ritmo ha cominciato ad aumentare, un anziano che faceva parte del gruppo dei portatori di San Salvatore è inciampato, trascinando nella caduta anche gli altri e facendo barcollare la statua. I presenti sono però intervenuti con prontezza di riflessi riuscendo a riprendere la corsa e mettere in sicurezza la persona caduta.

Dell'episodio circolano sui social diversi video, qui vi proponiamo quello della pagina Facebook Calabria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA