Lo strano caso del paziente ignoto: ricoverato in coma da tre anni, ma nessuno sa chi sia

Daversa in stato diin seguito ad un brutto incidente e a prendersi cura di lui sono medici e infermieri dell'ospedale di, ma nessuno conosce la sua. Non ha un nome e non ha documenti con sé, quest'uomo die di etnia asiatica, probabilmente cinese, che ora con tutta probabilità sarà trasferito in una struttura per lunghe degenze.La storia, incredibile ma vera, delè raccontata da diversi siti di informazione, tra cui Il Mattino di Padova e l' Huffington Post . L'uomo si trova ricoverato in coma da oltre tre anni, ma da allora nessun parente o amico è venuto a chiedere di lui. Secondo i medici, le condizioni sono stazionarie ma l'uomo non reagisce agli stimoli.Non essendo iscritto all'anagrafe, ed essendo sprovvisto di documenti, quest'uomo ai sensi di legge va considerato come un. Per questo motivo si valuta l'ipotesi del rimpatrio, ma la situazione è decisamente complessa: la Usl 6 Euganea ha nominato un amministratore di sostegno, ora impegnato nell'identificazione dell'uomo.Per la legge, infatti, i costi della spesa sanitaria dovrebbero essere coperti dal paese d'origine. Fermo restando che non si hanno certezze totali sulla nazionalità cinese dell'uomo, c'è poi un vero e proprio intoppo burocratico: l'ospedale dovrebbe inoltrare la fattura alla Prefettura, che a sua volta la dovrebbe girare al Viminale. Spetta infatti al Ministero dell'Interno la richiesta di rimborso al paese d'origine. Resta da capire se, in Italia o dall'altra parte del mondo, c'è qualcuno che vorrebbe riabbracciare il paziente misterioso ma non può o non sa come fare.