Investita e uccisa dall'auto guidata dal marito dopo una lite: «Mi ha seguita, non l'ho vista»

Dramma a. Una donna di 48 anni è stata investita e uccisa dall'auto guidata dal marito. Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Corteolona, nel cortile della loro abitazione. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che per buona parte della notte hanno sentito in caserma l'uomo, 57 anni. Secondo quanto ricostruito finora i due coniugi ieri sera avevano litigato.. Al culmine della lite l'uomo è uscito di casa per salire in auto. Poi l'investimento. Avrebbe spiegato ai carabinieri di non averla vista.