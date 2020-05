Una bambina di 15 mesi è stata ricoverata per alcuni giorni al reparto di Pediatria del San Matteo di Pavia, dopo aver ingoiato un pezzo di hashish lasciato in casa dai suoi genitori.



La piccola ora è stata dimessa ed è tornata a casa insieme al padre e alla madre, che nel frattempo sono stati indagati dalla Procura di Pavia per lesioni colpose. Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 11:57

