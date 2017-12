Pavia, bambino di due anni precipita dal quinto piano e muore

Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara in provincia di Pavia. Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo in arresto cardiaco e ha cercato di rianimarlo. Con l'elisoccorso è stato trasportato all'ospedale di Vigevano dove è stato constatato il decesso.



Secondo quanto si è appreso il bambino sarebbe caduto dal quinto piano dopo essere salito su un tavolo della cucina sistemato accanto a una finestra dell'appartamento. La dinamica dell'incidente è comunque ancora in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine intervenute. Pare che il bambino sia sfuggito per un attimo all'attenzione dei famigiari, si sia sporto dalla finestra e precipitato. Il piccolo, di origine egiziana, è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, effettuati anche a bordo dell'eliambulanza intervenuta, è giunto senza vita all'ospedale di Vigevano.

