Paura a Cesenatico, accoltella un uomo e in fuga ferisce due anziani

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato, intorno alle 19, in Piazza Ugo Bassi alla stazione di Cesenatico, nel Cesenate. Ferito è stato condotto all'Ospedale 'Bufalinì in codice tre, ossia di massima gravità. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 - intervenuti con una ambulanza e con un'auto con medico a bordo - si sono recati i Carabinieri. A colpire il 43enne, spiega sulla sua pagina Facebook il sindaco della città romagnola, Matteo Gozzoli, «un cittadino senza fissa dimora di origine catanese che ha aggredito con un taglierino una persona al bar della stazione di Cesenatico e poi nella fuga, proseguita su Via Cesenatico, anche due persone anziane prima di essere fermato».

Ad ogni modo, prosegue il sindaco Gozzoli, «per prima cosa voglio esprimere la mia solidarietà alla persona che è stata ferita e che è ricoverata al 'Bufalinì fuori pericolo con dieci giorni di prognosi e ai due anziani che sono state feriti e subito soccorsi da un vicino di casa e dalle forze dell'ordine e per fortuna non sono in condizioni gravi». Inoltre, aggiunge Gozzoli, «un grazie ai Carabinieri della compagnia di Cesenatico che sono intervenuti con impegno e professionalità e hanno arrestato prontamente il colpevole che era in stato confusionale e probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non ci sono motivi per il suo gesto, nessun movente. L'operato di questa sera - puntualizza - è un'altra dimostrazione di come a Cesenatico le forze dell'ordine facciano il loro dovere con competenza e abnegazione. Mi sono recato sul posto per capire come stavano le cose - conclude Gozzoli - e parlare subito con i Carabinieri, ora contiamo sul fatto che le indagini siano veloci ed efficaci.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 00:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA