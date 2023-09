Arriva il carrello della spesa con lo sconto. Meloni: «Test di 3 mesi, avanti se funziona»

di Alessandra Severini

Un’alleanza fra governo e imprese per tenere a bada l’inflazione. Il governo ha siglato ieri a Palazzo Chigi un patto con 32 associazioni del mondo produttivo e della distribuzione per calmierare i prezzi di alcuni beni di largo consumo, cercando di aiutare le famiglie nella quotidiana battaglia contro il rialzo dei prezzi.

Esulta la premier Giorgia Meloni: Penso sia la prima volta che tutto il sistema Italia, la filiera alimentare, dei beni di largo consumo, firma un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa, per aiutare famiglie, soprattutto quelle in difficoltà». Come ha spiegato il capo del governo, si parte con una sperimentazione di tre mesi, da domenica 1° ottobre fino alla fine dell’anno. «Se funzionerà bene, lavoreremo tutti quanti per prolungare questa iniziativa che rappresenta un bel messaggio alla nazione sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi».

Del paniere, o «carrello tricolore», come lo ha chiamato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, faranno parte prodotti alimentari ma anche i prodotti di largo consumo, dell’igiene e per l’infanzia. Vi rientreranno dunque pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, pelati, olio, saponi per la casa e per le persone. Probabilmente invece non ci saranno i prodotti freschissimi come ortofrutta e carne. Il patto funzionerà un po’ come quello adottato in Francia tra marzo e maggio di quest’anno, poi prorogato.

Anche gli esercizi che aderiranno all’iniziativa saranno riconoscibili con un’apposita vetrofania, riportante il logo tricolore. Inoltre, per orientare il più possibile i consumatori, gli operatori che aderiscono all’accordo compariranno sul portale dedicato del Ministero delle Imprese dove potranno essere cercati, suddivisi per provincia. Finora sarebbero più di 22mila gli esercizi aderenti. Le associazioni che hanno stilato il patto chiedono però un aiuto a monte da parte dell’industria affinché tutto l’impegno economico non gravi solo sulle spalle della distribuzione.

Le associazioni dei consumatori apprezzano l’iniziativa ma sono prudenti nel valutarne gli effetti. Il paniere anti-inflazione, in base alle stime di Assoutenti, potrebbe avere una potenzialità di risparmio per le famiglie pari a circa 4 miliardi di euro nel trimestre di applicazione, ma è evidente, fa notare l’organizzazione, «che esistono ancora troppe incognite sull’accordo, dal ruolo dell’industria alla scontistica, passando per la composizione stessa del paniere».

Venerdì 29 Settembre 2023

