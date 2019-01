«Non covo un sentimento di rabbia, chiedo soltanto che l’autrice del fatto si faccia carico delle proprie responsabilità. Sono cose che accadono». Andrea Schievenin, ancora in ospedale per il decorso post operatorio, è dispiaciuto mentre racconta dell’incidente accadutogli domenica 20 gennaio, al palaghiaccio di Feltre. L’uomo è rimasto vittima di uno scontro in pista con una pattinatrice sui 20 anni che si è dileguata dopo l’incidente. Tramite i social ha chiesto aiuto ai feltrini o a chi conosce la ragazza, fornendo la descrizione della pattinatrice “pirata”.



«Ci vorranno più di cinque mesi - prosegue Andrea - per riacquistare a pieno la mobilità della gamba, ma quello che più dispiace è che la ragazza che mi ha investito non si sia fermata. In fin dei conti può accadere anche se magari, da parte sua, una velocità più bassa avrebbe evitato tutto questo».

