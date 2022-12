Patrizia, infermiera di 56 anni, muore per un male incurabile. Lascia due figlie. Da poco aveva perso la sorella Così l'amica del cuore Paola: «Dopo tanta sofferenza, ora riposa in pace. Per mio papà eri la terza figlia e sono tanti i sentimenti che ci legano».





Patrizia Quaglio, infermiera di 56 anni, è morta ieri notte a causa di un male incurabile. Le sue condizioni si erano ultimamente aggravate, tanto da suggerire il ricovero all'ospedale di Schiavonia, vicino a Padova. Lo riporta il Gazzettino.it Nel 2020 aveva perso l'amata sorella Oriana Patrizia viveva a Monselice, sempre nel Padovano, e lottava contro una terribile malattia da tre anni, durante i quali non aveva mai perso il buonumore come ricordano i suoi tanti amici. La donna però aveva molto sofferto negli ultimi anni. A novembre 2020, aveva perso l'amata sorella Oriana. Patrizia lascia due figlie Eleonora e Giovanna e l'anziana mamma Paola. Così l'amica del cuore Paola: «Dopo tanta sofferenza, ora riposa in pace. Per mio papà eri la terza figlia e sono tanti i sentimenti che ci legano». Patrizia amava l'equitazione e la cucina. I funerali si celebreranno domani. Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 09:41

