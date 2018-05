Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una vita di sacrifici quella di Patrizia e Salvatore , 55 e 63 anni, genitori di tre figli di 17, 14 e 9 anni. Lei badante, lui facchino fino al 2004, quando ha smesso di lavorare per problemi fisici. La loro storia è stata raccontata da Mattino Cinque, a testimoniare le difficoltà di quelle famiglie italiane che vivono: ed è proprio questo il caso di Patrizia e Salvatore, diventati abusivi per necessità, perché non hanno i soldi per pagare l’affitto né per le bollette.Da tre anni, infatti, pur racimolando alcuni euro con qualche lavoretto (a volte 80 o 100 euro a settimana, a volte meno), non riescono a pagare le bollette. «Questa settimana- dice Patrizia - per far mangiare i miei figli? Ci sono le associazioni che ci aiutano. Per il resto ci accontentiamo della pasta e dei legumi che costano meno. Mancano le cose primarie e necessarie - continua -, bisogna cercare di arrangiarsi. Abbiamo riscoperto una cucina povera e antica, quella dei contadini».