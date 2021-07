Patrick Zaki scrive alla fidanzata: «La situazione peggiora di giorno in giorno»

Patrick Zaki è ancora in carcere. L'attivista studente di giurisprudenza a Bologna non è ancora stato liberato e non sembra più essere ottimista sulla sua situazione. I suoi genitori sono andato a trovarlo in carcere e lui ha consegnato loro una lettera per la fidanzata.

«Non sono molto ottimista, la situazione peggiora di giorno in giorno». Sono le parole scritte da Patrick Zaki in una lettera indirizzata alla sua ragazza e pubblicata sulla pagina Facebook Patrick libero. Lo studente dell'Università di Bologna è imprigionato in Egitto, il suo Paese d'origine, dal febbraio 2020. «Speravo di riavere la mia libertà ma è chiaro che non accadrà presto».

L'ultima decisione del 14 luglio della Corte, per l'ennesima volta, ha deciso di prolungare la custodia cautelare di Zaki per altri 45 giorni. Il ricercatore è accusato di terrorismo e propaganda sovversiva. «Nei nostri sogni più selvaggi mai avremmo immaginato questa situazione, e fin da quando sono partito per Bologna avevamo così tanti progetti, il primo era quello che tu mi raggiungessi e potessimo girare per l’Italia assieme. Mi rende veramente triste che questo non possa succedere presto visto che la mia situazione sta peggiorando giorno dopo giorno», si legge nella lettera scritta dal giovane.

«La mia indagine è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno andrò in tribunale e avrò un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo, non potevo fare a meno di pensare che avrò presto la mia libertà, ma ora è chiaro che non accadrà presto. So che siete stati pazienti e avete sopportato l'insopportabile, mi scuso sinceramente per questo. Infine, vorrei congratularmi con tutti coloro che sono stati lasciati andare di recente, ma non sono affatto ottimista sulla mia situazione. Con molto amore, Patrick».

