Patrick Zaki, l'incubo continua: resterà in carcere per altri 45 giorni

Non è ancora finito l'incubo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università Alma Mater di Bologna arrestato il 7 febbraio dell'anno scorso per «propaganda sovversiva su Internet» dalle autorità egiziane all'aeroporto del Cairo. Patrick, secondo quanto riferiscono sui social gli attivisti e gli studenti dello stesso Ateneo - che chiedono il suo rilascio immediato - resterà in carcere per altri 45 giorni.

La decisione di prolungare la custodia cautelare senza un processo è stata presa ieri dal Tribunale del Cairo. Questo significa, si legge sui social, che lo studente egiziano trascorrerà dietro le sbarre il suo trentesimo compleanno. Altri «45 giorni, come ogni volta», si è limitata a dire al telefono l'avvocatessa rispondendo alla domanda su quale fosse l'esito dell'udienza di ieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 15:27

