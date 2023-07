Patick Zaki sarà a Bologna domani: la città si prepara alla grande festa

di Redazione Web

Patrick Zaki sarà in Italia domani. Adesso è ufficiale. Dopo un volo di linea che dal Cairo lo porterà all’aeroporto di Milano Malpensa, lo studente arriverà a Bologna in serata attorno alle 20.30 e sarà accompagnato all'Università dal Rettore Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli, da sempre impegnati nelle vicende che hanno riguardato il giovane.

C'è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%.… pic.twitter.com/RUDmezVMaT — Patrickzaki (@patrickzaki1) July 21, 2023

Patrick Zaki domani a Bologna

Dopo lo slittamento del suo ritorno, a causa di ritardi burocratici relativi al rilascio dei documenti per il viaggio, annunciato nei giorni scorsi attraverso un tweet sul suo profilo, è finalmente arrivato il momento che tutta la città aspettava. La festa in suo onore, invece, si terrà domenica prossima, 30 luglio, in piazza Maggiore.

