Patrick ha un cancro, da Bologna agli Usa per la cura ma servono 500mila euro. La compagna: «Aiutateci, vogliamo avere dei figli»

500mila euro per salvare una vita. La storia di, 40enne che vive a Bologna, è diventata una raccolta fondi online, per sconfiggere unche gli è stato diagnosticato nel 2018, stravolgendo completamente la sua vita. Un tumore maligno, un adenocarcinoma mucinoso al colon con Kras mutato e metastasi al fegato.Come scrive Tgcom24, Patrick fa l’operaio meccanico econ la sua Luciana: dopo che gli è stato diagnosticato il cancro, si è sottoposto ad un intervento chirurgico (all’Ospedale Maggiore di Bologna) e a undici cicli di chemioterapia, ma è stato tutto inutile. Il tumore è ancora lì.L’unica speranza per lui è una clinica di, la Penn Medicine’s Abramson Cancer Center Clinical, dove potrebbe essere curato: ma il costo è esorbitante,. Per via delle caratteristiche della sua malattia infatti non funzionano né la radioterapia né la immunoterapia, e la chemio come detto non ha avuto risultati: dopo l’operazione, alcune complicazioni mandarono Patrick in coma, e attualmente assume farmaci anticoagulanti che gli impediscono altri cicli di chemio.Così Lucianaper raccogliere i fondi necessari per le cure negli Stati Uniti: «Aiutateci - ha detto a Tgcom24 - stavamo provando ad avere un bimbo, non si può abbandonare un sogno di vita a 40 anni». «Il tempo stringe, il medico ci ha detto di non aspettare - ha aggiunto - lui ha voglia di lottare, ma è stanco, e ultimamente sta peggio, è sempre a letto». La raccolta fondi procede spedita ma manca ancora molto all'obiettivo: per ora sono stati raccolti