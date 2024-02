Patente sospesa fino a 15 giorni per chi usa il telefonino al volante

Nel nuovo Codice della strada in via di definizione si profila una nuova stretta sui cellulari alla guida. Un emendamento presentato dal Pd e riformulato dal governo stabilisce la sospensione della patente da una settimana a 15 giorni per chi viene trovato al volante mentre parla al cellulare: la commissione Trasporti della Camera ha infatti dato il via libera, dopo che i deputati hanno terminato di esaminare i 770 emendamenti presentati in sede referente al ddl di riforma del Codice della strada. Se la proposta passerà il vaglio dell’Aula e poi del Senato il primo marzo, parlare al telefonino mentre si guida costerà caro.

L’emendamento prevede che il conducente beccato a parlare al cellulare mentre sta guidando incapperà nel ritiro della patente per una settimana se avrà almeno 10 punti caricati sulla stessa. Nel caso, invece, i punti patente siano inferiori, la sospensione sarà di 15 giorni. Se l’utilizzo del cellulare è causa o concausa di un incidente o è la ragione per la quale un altro veicolo finisce fuori strada, i tempi della sospensione breve vengono raddoppiati.

Altra stretta riguarda poi la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Un emendamento approvato l’ha parificata a quello per la guida in stato di ebbrezza: basterà un controllo per far scattare la sanzione, mentre con le vecchie regole l’assunzione di sostanze andava dimostrato. Altra novità, comparsa tra gli emendamenti al disegno di legge definitivamente licenziato in commissione Trasporti alla Camera, è quella che impedisce a chi guida con il foglio rosa di trasportare un passeggero. I neopatentati potranno invece guidare auto potenti nei primi tre anni dal conseguimento della licenza di guida: un emendamento approvato prevede, per i primi 3 anni, il divieto di guida di autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t (oggi è 55) e di autovetture con potenza massima di 105 kW/t (oggi 70).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 06:00