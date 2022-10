Disabile deve rinnovare la patente, la Asl: «Passi a febbraio»

di Lorena Loiacono

La patente scade tra due mesi? Richiami tra 120 giorni. Bloccati dalla Asl gli appuntamenti per le visite medico-legali e così i disabili a Roma restano a piedi. Anzi, la burocrazia mette ko coloro, dell'auto, non possono proprio farne a meno.

Giulio, studente universitario

È il caso di Giulio (nome di fantasia) un studente universitario di 20 anni che, affetto da una grave disabilità motoria, senza auto proprio non può stare.

La sua patente va rinnovata ogni 18 mesi e scade il 7 dicembre prossimo: aspettare febbraio, solo per chiedere un appuntamento con il medico, significa per lui non potersi muovere per mesi. Di certo non può andare in autobus e, facendosi accompagnare dai genitori, perderebbe quell'autonomia conquistata negli anni con grande fatica.



Giulio è un brillante studente della facoltà di Fisica della Sapienza, non può quindi perdere alcuna lezione. E, soprattutto, non vuole perderla. Il giovane ha fatto richiesta per un appuntamento con il medico legale della Asl, per il rinnovo della patente, con due mesi di anticipo sulla scadenza. E la Asl Rm 1 ha risposto: A causa della grave emergenza che si è verificata per la scadenza dei permessi di guida, le comunichiamo che le liste d'attesa sono sature fino a febbraio 2023.

La Asl continua dicendo che il ragazzo può fare domanda di visita in un'altra Asl, anche in tutta Italia. Per una persona con difficoltà motorie, però, non è semplice andare da solo, lontano da casa, per una visita. E la famiglia, per l'ennesima volta, si sente abbandonata: «Si parla tanto di inclusione in senso teorico ma la vera inclusione deve essere nei fatti - denuncia la mamma di Giulio, Francesca B. - non è possibile che il rinnovo della patente speciale sia una strada ad ostacoli burocratici con liste di attesa e tempi infiniti. Non so di chi sia la responsabilità e non credo neanche sia mia responsabilità saperlo. Il servizio deve funzionare in tempi umani, è innanzitutto una questione di rispetto e di civiltà. Non si può dare per scontato che, come suggerito in una mail, una famiglia possa spostarsi addirittura in un'altra regione, per sottoporsi alla visita medico-legale. Nel nostro paese sembra non essere contemplata l'autonomia delle persone disabili. Mio figlio ha bisogno della patente per andare all'Università e seguire le lezioni. Stiamo provando a chiedere una proroga di validità ma, se non dovessimo riuscire nell'impresa, chi gli dice che non potrà può muoversi e fare la propria vita?».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:10

