Compra online pastori per il presepe, a casa gli arriva un pacco con 10 kg di marijuana

Aveva ordinato sul web dei pastori per il presepe approfittando del prezzo vantaggioso data la fine delle festività, ma con sua grande sorpresa si è visto recapitare a casa un pacco con 10 chili di marijuana. È accaduto ad un ignaro cittadino di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

I pastori acquistati online dalla Spagna

Il protagonista di questa vicenda non vive lontano dalla patri dei pastori, la famosa strada di San Gregorio Armeno a Napoli, ma considerato il grande afflusso di turisti del periodo,andarci di persona non gli avrebbe consentito di scegliere i pezzi con la tranquillità necessaria a un collezionista. E così si è affidato al commercio elettronico. Con qualche click arriva fino in Spagna e trova proprio quello che gli serve. Una scena campestre semplice. Un agricoltore che pota una pigna d'uva dalla vite, col figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini. È un affare, spese di spedizione incluse.

Il pacco con dieci chili di marijuana

Passa qualche giorno e, ieri pomeriggio, il corriere bussa alla sua porta. C'è un pacco ingombrante per lui, al cartone è incollata la bolla di trasporto. Dentro non ci sono pastori e quello che sembrerebbe muschio per decorare le pareti rocciose di una Betlemme in miniatura è qualcosa di diverso. Ha un odore terribile, è erba ma di quella cattiva. È marijuana. 10 chili, sottovuoto. Il cliente non crede ai suoi occhi, è una brava persona e il panico lo assale. Compone il 112 e in pochi minuti i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono già sotto casa. Nel pacco c'è cannabis raffinata in marijuana. Pronta per essere dosata e venduta al dettaglio. Finisce sotto sequestro ma le indagini per risalire alla filiera di vendita continueranno.

