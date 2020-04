Passeggiate con i bambini, Conte chiarisce: «Ecco quando si può fare»

. Il giorno dopo la discussa circolare delsulla passeggiata tra genitori e figli, sale la polemica e governatori e sindaci vanno all'attacco: prima è il ministero a gettare acqua sul fuoco - «le regole non cambiano» - poi è lo stesso premier Conte a chiarire tutto in conferenza stampa in serata. «Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio coi bambini».Il presidente della Lombardia,, ieri ha sentito al telefono la ministra Luciana Lamorgese e c'è stato un chiarimento. L'assessore lombardo al Welfare,, definisce comunque «folle, insensata e irresponsabile» la circolare. «Vedremo - aggiunge - se c'è la possibilità di emanare ordinanze che la vanifichino». Per il governatore della Sicilia,, «le passeggiate si faranno quando finirà l'emergenza». Gli fa eco il presidente del Friuli Venezia Giulia,: «noi abbiamo un'ordinanza che ho intenzione di rinnovare alla scadenza che vieta l'uscita per passeggiate, jogging o quant'altro, in assoluto». Un appello al Governo affinchè confermi «l'obbligo per tutti di rimanere a casa» arriva dal presidente campano,Sulla stessa posizione molti sindaci., sindaco di Bari e presidente dell'Anci: «in questo momento, in cui avevamo convinto tutti a stare a casa - dice - dare la possibilità ai genitori di poter accompagnare i figli fuori casa significa avere un altro allentamento». Contrario anche il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno,. «Non ci può essere - lamenta - il presidente del Consiglio che dice 'tutti a casa' e il ministro dell'Interno che dice 'chi ha voglia di fare due passi coi figli può farli'».Il Viminale, da parte sua, contesta la definizione «libera-bambini» associata al documento inviato ai prefetti. In realtà, sottolinea il ministero, non cambia nulla rispetto ai decreti vigenti. La circolare di ieri, come quelle dei giorni precedenti, si è resa necessaria per fornire alle forze dell'ordine l'interpretazione corretta delle misure, visto che i provvedimenti governativi non scendono nei dettagli. Sui bambini non c'è dunque una nuova regola, ma si limita a specificare che «un solo genitore» può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute.È inoltre consentita, sintetizza in un tweet il Viminale, «l'attività sportiva (jogging) e l'attività motoria (camminata) nei pressi della propria abitazione». Ok anche all'accompagnamento di anziani o disabili per spostamenti, sempre nei pressi dell'abitazione, legati a motivi di necessità o salute. In ogni caso, ricorda il ministero, «tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza», pari ad un metro.In serata è stato lo stesso presidente del Consiglio a chiarire che «non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ma non deve essere l'occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive, proprio ora non dobbiamo abbassare la soglia di guardia».Circolare o no, la ministra Bonetti ha inviato al ministro della Salute, Roberto Speranza, la richiesta di «valutare l'opportunità e le modalità di consentire a tutti i soggetti in età evolutiva di poter riprendere, gradualmente e in maniera regolamentata, a svolgere attività motorie e ludiche all'aria aperta». La richiesta è ora all'attenzione del Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.