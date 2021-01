Passeggia sull'Appia, 46enne investito e ucciso. Il pirata fugge ma poi si costituisce dai carabinieri

Stava passeggiando sul ciglio della via Appia, vicino la sua casa, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. È accaduto a Sessa Aurunca (Caserta): la vittima è un uomo di 46 anni e l'investitore, pochi minuti dopo essere fuggito, ha deciso di costituirsi dai carabinieri.

Leggi anche > Paura a Napoli, crolla la facciata della chiesa del "Rosariello" a Piazza Cavour. Giù anche un edificio circostante

L'uomo investito e ucciso abitava nella frazione di Cascano di Sessa. Tra le probabili cause dell'incidente la scarsa illuminazione, con l'imprenditore che non avrebbe visto il 46enne camminare ai margini della strada. A notare il corpo esanime sul ciglio della strada sono stati dei passanti. Il conducente si è invece allontanato, salvo dopo presentarsi nella caserma dei carabinieri, dove è stato quindi denunciato per omicidio stradale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA