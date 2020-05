Non solo Milano, folla in piazza anche a Roma: guarda il video choc

Caos e paura su un vaporetto di linea a Venezia . Tredici passeggeri più dei 100-105 consentiti, a bordo di un battello a Venezia che in condizioni normali ne porta 400. Tanto è bastato per convincere il comandante a non staccaredel Lido per riportare versoe Jesolo i pendolari al rientro daRisultato: caos, insulti e minacce, con l'arrivo deia cercare di riportare la calma come racconta Il Gazzettino. È successo ieri pomeriggio, la corsa era quella che doveva partire alle 17.26 dal Lido appunto, direzione Punta Sabbioni sulla Laguna di Venezia.