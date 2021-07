Passaporto, da oggi è possibile richiederlo da casa. Come fare

La polizia di stato annuncia su Twitter che da oggi è possibile richiedere il passaporto online. Un nuovo servizio per i cittadini italiani che prevede di richiedere il passaporto comodamente da casa.

Acedendo con SPID o CIE al sito passaportonline.poliziadistato.it sarà possibile richiedere il passaporto senza doversi recare in questura con l'apposita domanda. I cittadini registrati, infatti, possono usare il codice fiscale e la propria password per accedere al servizio in tutta comodità da casa.

