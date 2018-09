Spaventoso schianto fra 2 auto sul Passante: miracolati gli occupanti

MESTRE - Stasera dopo le 18 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 lungo il passante di Mestre tra i caselli di Scorzè e Preganziol per un incidente tra due auto : due feriti. I pompieri accorsi da Mestre hanno messo in sicurezza le vetture di cui una di rovesciata di traverso sulla carreggiata.



Mentre i due conducenti erano già stati presi in cura dal personale del Suem 118. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..